E-Biker erhält Neuwert seines geklauten Rads

Die Zuständigen der AK intervenierten bei der Versicherung und stellten klar, dass bei einer Vertragsübernahme der Eintritt in den ursprünglichen Vertrag erfolgt. Und dieser beinhalte die bereits erwähnte Neuwertklausel. Das mussten am Ende auch die Mitarbeiter der Versicherung einsehen und zahlten dem Radbesitzer 7464 Euro, also den Neuwert des E-Bikes.