Junge Flüchtlinge müssen zu Anti-Gewalt-Trainings

Der neue Integrationslandesrat Christian Dörfel macht so weiter, wie sein Vorgänger Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) begonnen hat: „Integration ist kein Angebot, sondern eine Verpflichtung. Es gilt: Wer sich integriert, wird besser akzeptiert und schneller Teil der Gesellschaft. Integration bedeutet Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft, nicht umgekehrt“, kündigt der Landesrat einen neuen Schwerpunkt an, der sich auf die Vermittlung von Werten bezieht.