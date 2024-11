Ilzer: „Die Woche des Abschieds war sehr intensiv“

Die viereinhalb Jahre bei Sturm seien natürlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, betont Ilzer und doch: „Die Bundesliga ist für jeden österreichischen Trainer ein Ziel. Hier will man arbeiten. Dazu kenne ich Andi Schicker und wir haben sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ich habe gewusst, dass ich es hier machen will. So eine Chance bekommt man nicht oft, die wollte ich ergreifen“, erklärt der 47-Jährige seine Entscheidung.