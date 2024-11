Sportdirektor? Das sagt Ex-Sturm-Coach Ilzer

Bevor er Montag in Hoffenheim seinen Dienst antritt, bedankte er sich in einer emotionalen Abschiedsrede bei den Sturm-Fans: „Ich habe mich vor diesem Tag, an dem ich das letzte Mal Sturm-Trainer bin, immer ein bisserl gefürchtet. Es war eine großartige Zeit, ich habe eine unfassbare Unterstützung erfahren. In den viereinhalb Jahren habe ich keinen Pfiff gehört, wir haben nicht jedes Spiel gewonnen, aber ihr habt uns immer angefeuert und mit Applaus verabschiedet. Ihr seid ein wichtiger Teil auf unserem Weg gewesen. Danke!“