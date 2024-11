Berufstaucher auf Suche nach Golfbällen ertrunken

Acht Feuerwehren sowie die Wasserrettung rückten am Sonntag gegen 17 Uhr aus, um den 55-Jährigen – er war als Berufstaucher bei der Feuerwehr ein Profi – im eiskalten Wasser zu suchen. Boote und Scheinwerfer leuchteten den See ab, Rettungstaucher sprangen hinein. Rund eine halbe Stunde später stießen sie in vier bis fünf Metern Tiefe, etwa 20 Meter vom Ufer entfernt, auf den 55-jährigen Perger. Die Sanitäter versuchten an Land noch alles, um den verunglückten Berufstaucher zurück ins Leben zu holen. Doch leider blieben an diesem Sonntag alle Reanimationsversuche erfolglos.