Wochenlang ein Phantom, jetzt vor den Geschworenen

Nachts wacht er in der Zelle schweißgebadet auf, seine schrecklichen Taten verfolgen den 18-jährigen Angeklagten in seinen Träumen. Montag und Dienstag wird Thomas A. (Name geändert) nochmals im Detail mit seinen Verbrechen konfrontiert werden – da muss er sich im Wiener Landl wegen zweifachen Mordes und Mordversuchs den Geschworenen stellen: Zwischen 12. Juli und 9. August 2023 erstach der Jugendliche zwei obdachlose Menschen, die schliefen, ein weiteres Opfer überlebte schwer verletzt.