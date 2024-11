Mexiko-Coach besteht trotz Blut-Cut auf Handshakes

Es war Sekunden nach dem Abpfiff: Mexiko-Trainer Javier Aguirre geht nach der 0:2-Pleite sofort in Richtung von Honduras-Coach Reinaldo Rueda, um sich für das Spiel zu bedanken, als ihn plötzlich eine Bierdose am Kopf trifft – und diese aufgrund der Wucht auf seinem Haupt sogar zerplatzt. Es war einer von mehreren Wurfgegenständen, die von der Tribüne in dessen Richtung auf den Rasen flogen.