Der Mann aus Alaska kommt in Schwung

Letzte Saison konnte der Stürmer aus Alaska in der deutschen Topliga DEL bei Ingolstadt wegen einer Verletzung nur 20 Spiele (10 Punkte) absolvieren – jetzt scheint er seinen Rhythmus aber wiederzufinden. Zuvor hatte er sich bei den Iserlohn Roosters ja recht gut bei Schuss präsentieren können. Was keine allzu große Überraschung gewesen ist: Immerhin hat das 191 cm große Kraftpaket 13 NHL-Spiele für die Toronto Maple Leafs (an der Seite des neuen Münchner 99ers-Kapitäns Korbinian Holzer) und die Ottawa Sentors auf seiner Visitenkarte, war mit Bratislava auch ein Jahr lang in der russischen KHL tätig sowie mit Växjö in Schwedens Topliga SHL. Der offizielle Scouting Report über den robusten, zweikampfstarken guten Eisläufer, der sowohl Center als auch Flügel spielen kann, spricht Bände: „Bailey ist ein entschlossener, harter Arbeiter, der seine Eiszeit sehr produktiv nützt. Einer mit tollem Schuss, der da ist, wenn ihn seine Mannschaft braucht. Das ist am Ende des Tages definitiv einer, den man gerne in seinem Team hat.“