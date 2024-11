„Es gibt Tage, da kann ich einfach nicht mehr“

Es gibt Familien, bei denen schlägt das Schicksal auf grausame Weise gleich mehrmals zu – so auch bei Doris (52) und Bernhard (54) aus dem Bezirk Grieskirchen. Nachdem die beiden schon zwei Kinder großgezogen hatten, kam vor 16 Jahren Marco zur Welt – als Nachzügler. Doch schnell war klar, der kleine Mann – er war ein Frühchen – war anders. Doch es dauerte einige Jahre, bis klar war, was los ist. „Er hat einen extrem seltenen Gendefekt“, sagt seine Mutter. Die Folge: Marco hat mehrere schwere Erkrankungen. Am schlimmsten sind die epileptischen Anfälle.