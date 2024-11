„Kommt mit Stichwaffen“ zur Grünen Ministerin

Körperverletzung impliziert

Denn es ist nach österreichischem Recht erlaubt, ein Messer eingesteckt zu haben – außer, man ist Asylwerber, Asylberechtigter, illegal in Österreich aufhältig, mit einem behördlichen Waffenverbot belegt oder man bewegt sich zum Beispiel in der Waffenverbotszone beim Hinsenkampplatz in Linz-Urfahr. „Die Anklage geht aber davon aus, dass die Aufforderung, ein Messer mitzunehmen, auch beinhaltet, dieses zu verwenden, also zur Körperverletzung aufgerufen wurde“, erklärt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Linzer Staatsanwaltschaft.