Frauen in Angst: Sexuelle Belästigung am Jakobsweg

Schlechte Mobilfunkverbindung

Die Polizei soll demnach mittlerweile ihre Präsenz verstärkt haben. Etwa gilt das Masturbieren in der Öffentlichkeit in Spanien als eine Form der sexuellen Belästigung. Die Täter können jedoch häufig entkommen. Im Jahr 2023 wurden etwa der portugiesischen Polizei offiziell fünf Fälle von Exhibitionismus auf dem Caminho Portugues gemeldet. Verhaftungen gab es allerdings keine. Erschwerend kommt hinzu, dass an einigen Streckenabschnitten die Mobilfunkverbindung schlecht ist – die Opfer können daher kaum rechtzeitig Hilfe holen.