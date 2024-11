Rangnick: „Freuen uns auf ausverkauftes Finale!“

„Möchte das der Mannschaft ausnahmsweise nachsehen!“

In Kasachstan stellten die ÖFB-Kicker ihre Qualitäten vor allem in der ersten Hälfte unter Beweis. „Da haben wir all das gemacht, was wir uns vorgenommen haben und hätten sogar noch höher führen können“, resümierte Rangnick. Der Auftritt nach dem Seitenwechsel war trotz Überzahl weniger berauschend. Man sei zwar ohne Gegentor geblieben, habe jedoch mit dem Ball zu unkonzentriert agiert, bemängelte der Coach. „Doch wir wissen, dass wir am Sonntag ein wichtiges Spiel haben, deswegen möchte ich das der Mannschaft ausnahmsweise nachsehen.“