Der Traum vom guten Schlaf

Die Nervenzellen leiten die Impulse an unser Gehirn weiter und signalisieren der Zirbeldrüse, die Produktion und Ausschüttung des schlaffördernden Hormons Melatonin zu beenden. Cortisol wird ausgeschüttet, um in die Gänge zu kommen und unsere Muskeln anzuspannen. In der Folge nimmt die Adenosin-Konzentration zu, die den Schlafdruck aufbaut. Diese verteilt sich über den Tag, erhöht sich und ist am Abend vor dem Zubettgehen optimalerweise am höchsten.