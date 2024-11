Reisen Sie mit der „Krone“ kostenlos nach Pompeji!

Lebendige Geschichte

Pompeji war einst eine blühende Stadt, bis der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. sie plötzlich unter einer Ascheschicht begrub. Jetzt haben Sie die Chance, in das tägliche Leben der Bewohner einzutauchen: Begeben Sie sich in das geschäftige Treiben der antiken Straßen, entdecken Sie prächtige Villen und erleben Sie die Spannung der Arenen, in denen Gladiatoren sich den Jubel der Massen erkämpften.