Eisenbahner-Gehälter werden um 4,1 Prozent erhöht

Die Einigung liegt damit klar über der zugrunde gelegten Inflationsrate von 3,5 Prozent. Die Laufzeit des KV-Abkommens beträgt 12 Monate. Vertreter von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer gaben sich zwar zufrieden, aber der Prozentsatz liege „über dem, was wir uns in der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen Situation leisten können. Aber wir wollen ihn uns leisten, das ist von den Unternehmen ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, erklärte Thomas Scheiber, Fachverbandsvorsitzender der Schienenbahnen in der WKÖ.