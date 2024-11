„Mir war nicht bewusst, wie arg das für sie ist“

Eine damals 17-jährige Snapchat-Bekanntschaft hatte einem 18-Jährigen Nacktbilder geschickt. Diese nutzte er als Druckmittel, um weitere explizite Videos von ihr zu fordern – sonst würde er die Bilder an ihre Freunde und Familie schicken. Am Landesgericht Wels wurde er deswegen am Mittwoch verurteilt.