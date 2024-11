Für Salzburger Stadt-Seilbahn liegen Pläne bereit

„Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“ Mit diesem Satz heizt eine Unternehmenssprecherin des Seilbahn-Bauers Doppelmayr gegenüber der „Krone“ die Diskussion weiter an. Ja, es habe definitiv bereits Gespräche mit der Stadt Salzburg betreffend eine urbane Gondelbahn entlang der Salzach gegeben. Mit dem abrupten Ende des Milliardenprojekts S-Link kommt nun neuer Schwung in die Debatte.