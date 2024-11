Findelkind „Peterl“ sucht ein neues Zuhause

Hund in Tierpension Draßmarkt

Versuche, den Besitzer im Ort ausfindig zu machen, blieben allerdings erfolglos, der Hund dürfte ausgesetzt worden sein. Auf Initiative der Amtstierärztin wurde der Welpe dann an Eleonore Schandl vermittelt, die ihn in ihrer Tierpension in Draßmarkt derzeit aufpäppelt. Auch einen Namen hat der kleine „Mann“ mittlerweile gefunden.