Kika/Leiner-Pleite: Möbelhandel schrumpft weiter

Dementsprechend stelle sich die Frage wie es mit den Standorten weitergehen soll. „Es wird schwer werden, die Standorte zu verwerten“. Weder für Bau- noch für Elektronikmärkte kämen sie gut in Frage, da die Standorte meist mehrstöckig sind und das in diesen Bereichen weniger günstig sei. Generell habe es der stationäre Handel derzeit nicht leicht. „Die Zeit der stationären Großfläche ist eigentlich vorbei“, so Kreutzer. Vor allem der Internet-Handel kannibalisiere das Konzept.