St. Pölten schlittert gegen Barcelona in Debakel

Putellas als Jokerin

Danach zeigte sich die große Kaderqualität der Gastgeberinnen. In der 57. Minute kam mit Alexia Putellas eine ehemalige Weltfußballerin für die am rechten Oberschenkel bandagierte Bonmati, zudem Topstürmerin Graham Hansen für Pajor. Barca spielte weiter nach vorne. Eine Pina-Flanke senkte sich an die Latte (72.), zudem vergaben Ingrid Engen (80.) und Graham Hansen (85.) weitere Chancen. Letztere traf noch nach Idealzuspiel von Patri Guijarro. Lopez knallte den Ball kurz danach noch an die Latte (89.). So blieb es bei einem niedrigeren Sieg als es das Heim-9:0 zuletzt gegen Hammarby war.