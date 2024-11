Auch ein Doppelmörder muss die letzte Ruhe finden

Mehr als zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Roland Drexler (56) zwei Menschen im Mühlviertel mit gezielten Kopfschüssen tötete. Er selbst konnte nach den Taten untertauchen, erst fünf Tage später wurde der gesuchte Doppelmörder selbst tot in einem Waldstück zwischen den beiden Tatorten gefunden. Eine Obduktion soll nun klären, wann Drexler tatsächlich starb – ein Ergebnis der Untersuchung wird in den kommenden Wochen erwartet.