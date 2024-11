„Gibt es bei Ihnen eine Orgasmus-Garantie?“

„Ich biete mich dir an: geistig, emotional, hautnah, sinnlich, leidenschaftlich – so wie es dir gefällt.“ Diese Worte findet man auf Saschas Webseite. Er ist Callboy und „Stammgast“ in Linz. Die „Krone“ traf den 52-Jährigen nach einem Date zu einem Interview. Und befragte ihn über seine Kundinnen, Sexspielsachen und was bei solchen Treffen alles erlaubt ist.