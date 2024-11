Adele Neuhauser: „Film soll einen Anstoß geben“

„Krone“: Frau Neuhauser, in „Ungeschminkt“ spielen Sie die Rolle der Josefa, die als Kind Josef war und nach dem Tod ihrer Mutter wieder mit ihrer alten, ländlichen Heimat konfrontiert wird. Was hat Sie an dieser Rolle besonders gereizt?

Adele Neuhauser: Mich interessieren grundsätzlich Figuren, die missverstanden werden oder in Bedrängnis geraten. Das Trans-Thema ist grundsätzlich eines, das aktuell ist und in den letzten Jahren einen seltsamen Hype erfuhr. Ich sage seltsam, weil ich glaube, dass es von medialer Seite so reißerisch behandelt wurde. Dieser Film erzählt das Thema ganz anders – mit einer großen Sensibilität. Es wird nicht unbedingt die Geschlechtsangleichung thematisiert, sondern es geht um Verletzungen, die man aneinander vollzogen hat. Von Josefa, der Trans-Frau, aber auch allen anderen. Ihrer Ex-Frau, ihrem besten Freund und ihrer Familie. Das Großartige an diesem Film ist, dass sie versuchen miteinander zu reden, ihre Verletzung miteinander teilen und einen Weg für sich finden. Das macht alles hoffnungsfroh. Viele Menschen vergessen, dass Zuneigung und Liebe nach all den Jahren noch immer da sein können, sonst wären die Wunden schon längst verheilt.