Leader Leoben schwächelt – Wels feiert Kantersieg!

Herbstmeister DSV Leoben kam am letzten Spieltag der Hinrunde in Gurten nicht über ein 0:0 hinaus. Besser machte es Verfolger Wels. Die Oberösterreicher schickten Treibach mit einer 6:0-Packung wieder auf die Heimreise. Im Video gibt es die Highlights der 15. Runde in der Zusammenfassung.