„Grenzwertig!“ Ikone fordert Skisprung-Revolution

Mehr Verletzungen wegen Zeitplan?

Aussagen, die durchaus Brisanz bergen. Denn so klar hat sich bisher kein Athlet für eine entsprechende Reform ausgesprochen. Ammann deutet allerdings an, dass die aktuellen Reisestrapazen im Winter, nicht nur für ihn ein Problem seien. „Zuletzt gab es beim Weltcup-Final in Planica mehrere Verletzungen, was zum Teil sicher auch der Müdigkeit geschuldet ist. Man muss aufpassen, dass man es im Winter mit den Wettkämpfen nicht überreizt“, fordert der Schweizer.