Bahnfahrt zum Flughafen fast so teuer wie mit Taxi

Ein Wiener Unternehmen bietet ein eigenes Flughafen-Service an. Es chauffiert Fahrgäste von ihrer Wohnung in oder Arbeitsplatz in Linz bis zum Flughafen Wien um 279 Euro – und das rund um die Uhr. Das Komfort-Ticket für einen Zug der ÖBB ist für eine vierköpfige Gruppe um „nur“ 20 Euro günstiger.