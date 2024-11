Schnellbus für bessere Anbindung des Gailtals

Pendler dürfen sich außerdem freuen: Die S-Bahnen in sämtliche Bezirksstädte werden ihre Betriebszeiten so ausdehnen, dass Schichtbetriebe abgedeckt werden können. Zusätzliche Angebote wird es in den Nachtstunden mit der Night-Line sowie für Urlauber mit den Rad-Sprintern geben. „In Hinblick auf die Koralmbahn wird es einen zusätzlichen Zug zwischen Klagenfurt und Wolfsberg geben und Verbindungslücken zwischen Klagenfurt und Villach werden aufgefüllt“, erklärt ÖBB-Regionalmanager Reinhard Wallner.