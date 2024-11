Migranten haben Angst vor Massenabschiebungen

Trump hat angekündigt, schon an seinem ersten Amtstag die größte Massenabschiebung der US-Geschichte anzuordnen. Er will dazu auch das Militär einsetzen. Am Sonntag kündigte er an, den als Hardliner geltenden ehemaligen Leiter der US-Grenzschutzbehörde ICE, Tom Homan, zum neuen Grenzschutzbeauftragten machen zu wollen. Homan sei ein „unerschütterlicher Verfechter der Grenzkontrolle“, niemand sei „besser darin, unsere Grenzen zu überwachen und zu kontrollieren“, erklärte Trump.