Pflichtschulabschluss: Wann Sie Top-Verdiener sind

Mehr als eine halbe Million Arbeitnehmer – konkret 509.471 - haben in Österreich als höchsten Bildungsabschluss die Pflichtschule. Wir listen zum ersten Mal auf, ab welchem Einkommen man in dieser Gruppe zu den bestverdienenden zehn, 20, 30 etc. Prozent gehört. Die Zahlen gibt es auch getrennt für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte. Außerdem gibt der renommierte Vergütungsexperte Conrad Pramböck drei Tipps, wie man auch ohne höheren formalen Abschluss den Lohn bzw. das Gehalt steigern kann. Und er erklärt, was es mit Blick auf das Einkommen bringt, mehr als nur die Pflichtschule zu absolvieren.