„Wie wichtig dieser Punkt ist, sehen wir dann“

WM in Kroatien im Jänner

Zu Beginn des Jahres kommt das Nationalteam wieder zusammen, das die Weltmeisterschaft ansteht. Die Vorrunde spielen Bilyk und Co in Porec (KRO) gegen Frankreich, Katar und Kuwait. Performt Österreich ähnlich wie in den vergangenen Monaten, ist der Aufstieg in die Hauptrunde durchaus möglich.