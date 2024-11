Pacult klagt: „Das ist ja das Enttäuschende!“

Peter Pacult (Klagenfurt-Coach): „Der Sieg von Rapid geht in Ordnung. Sie haben das Spiel so begonnen, wie ich es der Mannschaft prophezeit habe. Das Enttäuschende ist, dass wir den Kampf in der ersten Halbzeit nicht angenommen haben und dadurch relativ schnell in Rückstand geraten sind. Wir hatten ein schlechtes Defensivverhalten. Wir waren in der ersten Hälfte fast nicht präsent. Es war das Enttäuschende, dass wir wieder einmal eine komplette Hälfte hergeschenkt haben. Zweite Halbzeit war dann okay, da haben wir endlich gezeigt, dass wir Fußballspielen können und dass wir auch Fußballspielen wollen.“