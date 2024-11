Auf der Alm schmiedete der GAK-Coach neue Pläne

Während die Spieler gebührend feierten, verarbeitete Trainer Poms den Sieg im Stillen – gemeinsam mit seinem Betreuerstab. „Ich war auch nicht in der Kurve, habe auch mit den Spielern in der Kabine nicht mitgefeiert. Diese Momente gehören der Mannschaft – sie haben in den letzten Wochen so hart an diesem Erfolgserlebnis gearbeitet, haben sich das verdient“, sagt der GAK-Trainer, der seit seiner Amtsübernahme bei den Roten in der Liga (ein Sieg, zwei Unentschieden) noch ungeschlagen ist.