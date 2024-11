Daniel Nussbaumer peilt eine Rückkehr an

„Es wäre quasi ein Neustart nach den schwierigen Jahren“, sagt Nussbaumer. Wohin die Reise gehen soll, weiß er selbst noch nicht, sein Berater Nino Vrenezi schaut sich in Österreich, Deutschland und in der Schweiz um. Ob sein Ex-Klub Altach ein Thema ist? „Für mich immer, aber ich glaube, es wäre zu früh, ich werde wohl in einer niedrigeren Liga wieder Spielpraxis sammeln müssen“, meint Nussbaumer. Dann aber sei alles möglich. Kontakt zu Altach hat er nur noch zu Christoph Längle. „Bis auf Legende Mario Mayer hat sich in Altach auf allen Positionen vieles verändert, Trainer und Sportdirektoren wurden zuletzt mehrfach ausgewechselt.“