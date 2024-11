Von Fleischer überwältigter Dieb muss vor Gericht

Ein einschlägig vorbestrafter Kroate (63) überraschte einen Fleischermeister aus Leonding abends auf dessen Hausbaustelle in Leonding. Dabei geriet er aber an den falschen, denn der kräftige Metzger ließ sich nicht einschüchtern, verfolgte den Eindringling und überwältigte ihn. Der mutmaßliche Profi-Dieb muss am Dienstag vor Gericht.