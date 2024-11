200 Jahre alte Skelette bei Baustelle gefunden

Ein Friedhof, der offenbar 1786 aufgelassen worden ist, bahnt sich am Vorplatz der Stadtpfarrkirche St. Magdalena aus dem 13. Jahrhundert seinen Weg nach oben. „Das war uns bekannt. Was allerdings verwunderlich ist: Dass Gebeine so weit oben angekommen sind“, sagt Stadtpfarrer Zoltan Papp. Bei Grabungsarbeiten für die Sanierungsmaßnahmen des Kirchenvorplatzes sind Skelette entdeckt worden.