Blau-Weiß Linz gegen Salzburg, LIVE ab 14.30 Uhr

Ohne Trainer, aber mit Champions-League-Erfolg

Der Bann in der Champions League ist gebrochen, jetzt soll der Schwung in die Fußball-Bundesliga mitgenommen werden: Red Bull Salzburg hofft nach dem überraschenden 3:1-Mittwoch-Erfolg bei Feyenoord Rotterdam in der 13. Liga-Runde am Sonntag (14.30 Uhr) bei Blau-Weiß Linz auf den nächsten „Dreier“. Gelingen muss dieser ohne den gesperrten Trainer Pepijn Lijnders, der an der Seitenlinie von Co-Trainer Vitor Matos ersetzt wird.