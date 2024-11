Klauß nach Sieg: „Bin nicht komplett zufrieden“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Ich bin nicht komplett zufrieden, aber im Endeffekt haben wir ungefährdet 3:0 gewonnen. Ab dem 2:0 war es souverän, da haben wir kaum etwas zugelassen und haben auch nach vorne gute Situationen herausgespielt. Die erste Halbzeit war nach dem Tor nicht gut. (...) Wir haben zu einfache Ballverluste gehabt, waren nicht scharf genug im Gegenpressing. Das haben wir in der Pause angesprochen. Das war dann besser in der zweiten Halbzeit, da hatten wir mehr Kontrolle. (...) Am Ende hat man schon gesehen, dass wir mehr Qualität am Platz haben und haben das auch aufs Feld gebracht und es spätestens dann auch mit den Toren gezeigt.“