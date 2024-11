Die Landeshymne gerät erneut ins Visier

Wenige Tage vor dem Landesfeiertag drängt die „IG Autorinnen Autoren“ erneut auf eine Neuausrichtung oder Weiterentwicklung der burgenländischen Landeshymne. „Wir glauben nicht, dass es auf Dauer sinnvoll ist, sich auf die Unabänderlichkeit einer Hymne zu berufen, die unter politischen Verhältnissen zustande gekommen ist, die weder heute bestehen noch wiederhergestellt werden sollen“, heißt es in einem offenen Brief an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.