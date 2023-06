Kritik an burgenländischer Landeshymne wird laut

Die Interessengemeinschaft hatte bereits Kritik an den Hymnen von Ober- und Niederösterreich, Kärnten und Salzburg geübt. In einem offenen Brief weist man Landeschef Hans Peter Doskozil darauf hin, dass auch die Hymne des Burgenlandes „historisch belastet“ sei. Komponist Zauner sei NSDAP-Mitglied gewesen und damit als „Repräsentant eines Bundeslandes der demokratischen Republik Österreich ungeeignet.“