Ein kleines, geselliges Dorf mit ganz viel Charme

„Wir kümmern uns umeinander“

Auch ein Wellnesspfad wartet im winzigen Dorf. Entlang des Weges zur St. Lucia-Kirche am Rupertiberg ist der ehemalige Messedirektor Erich Hallegger am Schaffen. „Der Winter steht vor der Tür, das Holz muss fertig werden.“ Hallegger wohnt in der Nähe der Wallfahrtskirche. „Vor fast 30 Jahren war alles trist. Alle waren nur in ihren Jobs unterwegs, es gab keinen Kontakt“, so der Dorfbewohner. Mit der Gemeinschaft LORS wurde das aber geändert. „Mittlerweile sind wir eine große Familie. Jung und Alt können miteinander, wir kümmern uns umeinander“, so Friseurin Sonja Schöfman (40), deren Beruf in der Familie schon in dritter Generation gelebt wird.