WEGA rückt an: Mann öffnet mit Jagdmesser die Tür

Notruf in Wien-Floridsdorf am Mittwoch der Sondereinheit WEGA: Als ein zu betreuender Mann in einem betreuten Heim in seiner Wohnung randalierte, rückten die Beamten an. Der 26-Jährige soll Mobiliar zerstört und die Wohnungstüre mit einem Jagdmesser in der Hand geöffnet haben.