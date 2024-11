Gift statt Covid-Impfung: Haft für britischen Arzt

Der Mediziner aus Sunderland musste sich dafür nun am Newcastle Crown Court verantworten. Die Richterin verurteilte den Hausarzt zu 31 Jahren und fünf Monaten Gefängnis für das, was sie „einen dreisten Plan, einen Mann in aller Öffentlichkeit zu ermorden“, nannte. Der Angeklagte hatte sich zu Beginn des Prozesses des versuchten Mordes schuldig bekannt.