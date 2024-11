Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Feyenoord

„Ein Fußball-Tempel, das größte Stadion in den Niederlanden!“

Nach dem 0:4 zum Start gegen Bayer Leverkusen buchte Feyenoord gegen Girona (3:2) und Benfica (3:1) sechs Punkte auf sein Königsklassen-Konto, bei Salzburg steht nach drei Partien die Null – und ein desaströses Torverhältnis von 0:9. Auch in der Liga schaut es beim einstigen österreichischen Serienmeister nicht viel rosiger aus. In den vergangenen sechs Liga-Spielen gelang viermal kein Tor, nur 9 von 18 möglichen Punkten wurden geholt – zuletzt war man über das Heim-0:0 gegen Schlusslicht GAK fast schon erleichtert. Feyenoord verzeichnete in den jüngsten neun Pflichtspielen hingegen sieben Siege (ein Remis, eine Niederlage). Der aktuelle Vierte der Eredivisie wartet mit durchaus breiter Brust.