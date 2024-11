Handels-KV: Beide Seiten kommen sich entgegen

Arbeitgeber: „Situation abbilden“

„Ein Branchenkollektivvertrag muss die wirtschaftliche Situation der Branche abbilden. Hier würde ich mir vonseiten der Gewerkschaft mehr Einsicht wünschen, was in Zeiten wie diesen geht und was nicht“, sagte wiederum Rainer Trefelik von der Wirtschaftskammer Österreich.