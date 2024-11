Kärntner Reit-Ass fiel in ein tiefes Loch

Zum Weltcup in Verona

Drei Monate war das Duo in der Wahlheimat Salzburg abgetaucht – zuletzt ging’s wieder aufwärts. In Cagliari (It) holte man Platz drei im Grand Prix eines Vier-Sterne-Turniers, beim Drei-Sterne-Event in Samorin (Slk) gab’s im GP den Sieg. Ab morgen startet Puck beim stark besetzten Weltcup-Turnier in Verona, wo er vor zwei Jahren im Hauptbewerb mit Platz zwei glänzte. „Vielleicht gelingt mir ja wieder eine Überraschung.“