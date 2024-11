Horrorunfall in der MotoGP: „Da wurde mir mulmig“

Am vergangenen Wochenende hat ein Horrorunfall beim Grand Prix von Malaysia für bange Momente gesorgt. Beim wilden Crash gerieten die Hand sowie der Kopf von Jack Miller in das Bike eines Kontrahenten. „Ich ging in der Analyse ins Detail rein und da wurde mir mulmig, wenn du nicht weißt, wie es dem Fahrer geht“, schildert ServusTV-Experte Alex Hofmann.