KTM-Chef Pit Beirer: „Haben uns mehr vorgenommen“

In der WM steht Martin vor dem Triumph

Das Saisonfinale wird in zwei Wochen über die Bühne gehen. Ursprünglich hätte der Abschluss in Valencia stattfinden sollen, nach der Flutkatastrophe soll nun in Barcelona gefahren werden. In der Weltmeisterschaft steht Martin vor dem Triumph, Titelverteidiger Bagnaia hat nur mehr Außenseiterchancen.