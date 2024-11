Post erzielte in 9 Monaten Ergebnisplus von 10,7%

Postchef: „Chancen gut genutzt“

„Ein zweistelliges Umsatzwachstum – trotz konjunkturellem Gegenwind – zeigt, dass wir die Chancen in unseren Märkten gut nutzen konnten“, betonte heute der neue Generaldirektor der Österreichischen Post, Walter Oblin. Zum Ausblick hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Post AG, der Umsatz werde im Gesamtjahr 2024 bei drei Milliarden. Euro gesehen, der EBIT-Anstieg soll heuer zumindest fünf Prozent betragen. Für 2025 wird ein Umsatz von über drei Milliarden Euro angepeilt.