Startschuss für ein neues Weinkost-Event

Gaumenfreuden am Martini-Wochenende

Mit einem neuen Verkostungsevent wollen die drei demnächst der internationalen Weinwelt burgenländische Edeltropfen im eigenen Land präsentieren. „Am 10. und 11. November laden wir zum ersten ’Saint Martins Day Tasting’. Los geht’s am Sonntag um 13 Uhr mit einer öffentlichen Verkostung am Dreyhof in Purbach. Zum Preis von 30 Euro kann jeder die aktuellen Jahrgänge von 18 teilnehmenden Winzern probieren – etwa aus dem Hause Kollwentz, Gesellmann, Heinrich, Nittnaus und Prieler. Anschließend serviert Top-Gastronom Max Stiegl im Rahmen eines Dinners ein klassisches Gansl Menü“, erklärt Schuster.