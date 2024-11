Caritas: Hilfe für Obdachlose via Kältetelefon

Bis Ende März in Betrieb

Viele Passanten wollen den akut Obdachlosen helfen, wissen aber nicht recht, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie im Winter das Schlaflager im Freien sehen. Aus diesem Grund ist bis 31. März wieder das Caritas-Kältetelefon in Betrieb. „Wenn Sie einen obdachlosen Menschen bemerken und rasch und unkompliziert helfen möchten, sprechen Sie ihn an und fragen, ob Hilfe benötigt wird. Dann rufen Sie bitte an“, so der Appell von Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics. „Niemand soll in der Kälte draußen bleiben müssen!“